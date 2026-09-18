فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الذهب يرتفع قليلا مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار

الحرس الثوري يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز

وعود "مجلس السلام" تتوارى خلف دخان "القصف" وأنقاض المنازل

اعتقالات وإصابات في اعتداءات للاحتلال والمستوطنين بالضفة

واشنطن توافق على بيع محتمل لـ48 مقاتلة "إف-35" للسعودية

خروقات متواصلة.. إصابات وقصف وإطلاق نار إسرائيلي في غزة

العقيد عبد القادر: المباني الآيلة للسقوط قد تتحول إلى مصائد للموت في أي لحظة

انهيار المباني أم انهيار الإنسانية؟

فيلم "نازا": حين يهتز الجيش "الاسرائيلي" من الداخل قبل أن يهتز ضميره

انخفاض ملموس على درجات الحرارة

الذهب يرتفع قليلا مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار

18 سبتمبر 2026 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
...
سعر الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4352.60 دولار للأوقية (الأونصة)

ارتفع سعر الذهب على نحو طفيف اليوم الجمعة مدعوما بانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار، في حين يصب المتعاملون التركيز على التطورات ‌في الشرق الأوسط والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية العالمية.

بحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4352.60 دولار للأوقية (الأونصة). في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4391.60 دولار.

وتراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة، في حين ظل الدولار متراجعا بعد انخفاضه عن أعلى مستوياته التي سجلها في الآونة الأخيرة. ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة السلع المسعرة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

المصدر / وكالات
#الذهب #الدولار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة