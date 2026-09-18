الذهب يرتفع قليلا مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار

ارتفع سعر الذهب على نحو طفيف اليوم الجمعة مدعوما بانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار، في حين يصب المتعاملون التركيز على التطورات ‌في الشرق الأوسط والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية العالمية.

بحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4352.60 دولار للأوقية (الأونصة). في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4391.60 دولار.

وتراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة، في حين ظل الدولار متراجعا بعد انخفاضه عن أعلى مستوياته التي سجلها في الآونة الأخيرة. ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة السلع المسعرة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

المصدر / وكالات