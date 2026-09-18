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بنحو 24,3 مليار دولار

واشنطن توافق على بيع محتمل لـ48 مقاتلة "إف-35" للسعودية

18 سبتمبر 2026 . الساعة 08:59 بتوقيت القدس
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واشنطن توافق على بيع محتمل لـ48 مقاتلة "إف-35" للسعودية بنحو 24,3 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الخميس، أنها وافقت على صفقة البيع المحتملة لطائرات مقاتلة من طراز "إف-35 لايتينغ 2 جوينت سترايك فايتر" من تصنيع شركة "لوكهيد مارتن" إلى السعودية بقيمة تقدر بنحو 24,3 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة الأميركية، أن الصفقة ستشمل 48 طائرة و49 محركا من طراز "برات اند ويتني".

كما ذكرت في إعلان منشور على الإنترنت، أن "الصفقة المقترحة لبيع هذه المعدات ووسائل الدعم لن تغير التوازن العسكري في المنطقة".

وتشمل الصفقة المحتملة أيضا أنظمة اتصالات آمنة ومعدات للملاحة الدقيقة والتشفير ودعما لقواعد بيانات الحرب الإلكترونية ومعدات لدعم الطائرات والذخائر وقطع غيار ومواد استهلاكية وخدمات صيانة وإصلاح.

كما تتضمن معدات وبرامج للتدريب، بينها أجهزة محاكاة، وبرمجيات ووثائق فنية مصنفة وغير مصنفة، فضلا عن خدمات النقل والتزود بالوقود والدعم الفني والهندسي واللوجستي.

وقالت الخارجية الأميركية إن الصفقة المقترحة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يشكل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".

وأخطرت الخارجية الكونغرس بالصفقة المقترحة التي تتطلب موافقة المشرعين الأميركيين.

المصدر / وكالات
#السعودية #أمريكا #إف 35

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