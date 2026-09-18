اعتقالات وإصابات في اعتداءات للاحتلال والمستوطنين بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ستة مواطنين، بينهم أب ونجله، من محافظتي نابلس والخليل في الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب خمسة شبان بجروح طفيفة إثر هجوم لمستوطنين على مركبتهم قرب رام الله.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، بينهم أب ونجله، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبد الرحمن أبو ضهير عقب مداهمة منزله في شارع 10 وتفتيشه، كما اعتقلت كريم عبد المنعم رمضان من بلدة تل جنوب غربي نابلس، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت سائد ديب ونجله الطفل تركي، بعد مداهمة منزلهم في بلدة دير شرف غرب نابلس.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، بعد اقتحام عدة مناطق في المحافظة.

وذكر المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عددًا من أحياء مدينة الخليل، واعتقلت المواطن أحمد فواز الرجبي.

كما اقتحمت خربة أم الخير شرق يطا، جنوب الخليل، واعتقلت المواطن فهد أحمد احريزات، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال فجرًا مخيم الجلزون شمال رام الله، وحي أم الشرايط في مدينة البيرة، وبلدة المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال اقتحام مخيم الجلزون، فيما أطلقت قنابل الصوت خلال اقتحام حي أم الشرايط.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددًا من المنازل في بلدة المزرعة الغربية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، أصيب خمسة شبان بجروح طفيفة، فجر اليوم الجمعة، إثر هجوم مستعمرين بالحجارة على مركبتهم قرب مدخل قرية يبرود شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن مستعمرين هاجموا مركبة الشبان بالحجارة قرب مدخل القرية، المعروف باسم "جسر يبرود"، ما أدى إلى انقلابها وإصابتهم بجروح طفيفة.

المصدر / فلسطين أون لاين