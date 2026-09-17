أكثر من 5 آلاف مهددون.. توقف نقل الكوادر الطبية ينذر بشلل طبي في غزة

حذّر مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة بقطاع غزة، محمود حماد، من أن توقف خدمات النقل الطبي المخصصة للكوادر الصحية يهدد استمرارية تقديم الخدمات الصحية، في ظل الظروف الاستثنائية والصعوبات الميدانية واللوجستية التي يشهدها القطاع.

وأوضح حماد، في مقال له، الخميس، أن منظومة النقل الطبي توفر حاليًا خدماتها لأكثر من 5 آلاف كادر صحي من مختلف الفئات والتخصصات، عبر نحو 99 حافلة موزعة على مختلف الخطوط، لتأمين وصول العاملين إلى المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق الطبية في محافظات القطاع.

وأكد أن النقل لا يمثل مجرد وسيلة لوصول الموظفين إلى أماكن عملهم، بل يشكل جزءًا أساسيًا من منظومة استمرارية الخدمات الصحية، إذ يرتبط انتظام وصول الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين والعاملين الصحيين باستمرار تشغيل الأقسام والمناوبات وقدرة المرافق الطبية على استقبال المرضى وتقديم الرعاية.

وأشار إلى أن توقف الخدمة أو تقليصها بصورة كبيرة قد ينعكس على انتظام دوام الكوادر، خاصة العاملين في المرافق البعيدة عن أماكن إقامتهم، ويصعّب تغطية المناوبات والأقسام الحيوية، بما قد يؤدي إلى نقص في الكوادر خلال بعض الفترات.

وبيّن أن الحاجة إلى النقل تتضاعف في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات والولادة والأطفال، إلى جانب الخدمات التشخيصية والمختبرات، التي تتطلب وجودًا مستمرًا للكوادر.

وشدد حماد على ضرورة الحفاظ على تشغيل الحافلات الـ99، وتوفير الوقود وقطع الغيار والإطارات والبطاريات والزيوت والصيانة الدورية والاحتياجات التشغيلية اللازمة لضمان استمرار حركة الأسطول.

ودعا المنظمات الدولية والأممية والمؤسسات الإنسانية والشركاء الصحيين والإنسانيين إلى التدخل العاجل لتأمين متطلبات استمرار خدمات النقل، ووضع آلية مستدامة لتمويل وتشغيل الأسطول، بما يضمن وصول الكوادر الصحية إلى أماكن عملهم دون انقطاع.

وأكد أن حماية خدمة النقل الطبي تعني عمليًا حماية قدرة الكادر الصحي على الوصول إلى المرضى، والحفاظ على جاهزية المرافق الطبية واستمرار تقديم الرعاية الصحية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين