توافق دولي وعربي على خطة طوارئ لمواجهة خطر انهيار مباني غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلنت الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، الخميس، التوصل إلى حزمة توصيات وخطة طوارئ لمواجهة أزمة مئات المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى جمع مسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية وأممية وعربية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن الاجتماع، الذي عقد بدعوة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، شهد مشاركة 35 مسؤولًا وممثلًا عن مختلف المؤسسات الدولية والأممية والعربية، وبحث سبل رفع مستوى الاستجابة الإنسانية العاجلة في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وجاء الاجتماع في أعقاب الفاجعة الأخيرة المتمثلة في انهيار "بناية السعادة" بمدينة غزة، حيث ناقش المجتمعون الدور المطلوب من المنظمات الأممية والدولية والعربية للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع، وآليات تكثيف الدعم الإغاثي واللوجستي.

وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات العاجلة، في مقدمتها التدخل الفوري لمعالجة أزمة مئات المباني المتصدعة والمعرضة لخطر الانهيار، واتخاذ خطوات عملية واستباقية لضمان سلامة المواطنين والحيلولة دون تكرار كارثة انهيار بناية السعادة.

وأكدت الوزارات والمؤسسات الحكومية تسخير إمكانياتها وتقديم التسهيلات اللازمة لتذليل العقبات أمام تنفيذ خطة الطوارئ، إلى جانب التزامها بتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مخيمات إيواء تضمن سلامة المواطنين.

كما شدد المشاركون على ضرورة إطلاق نداء إنساني دولي، ومطالبة الوسطاء بالعمل الفوري لتسهيل إدخال الآليات والمعدات الثقيلة، إضافة إلى الوقود والزيوت اللازمة للعمل الميداني ومنع تفاقم الأزمة.

المصدر / فلسطين أون لاين