تغيرات في الطقس وزخات مطرية متفرقة الجمعة

تتأثر أجواء البلاد، اعتبارًا من فجر وصباح يوم غد الجمعة، بتغير واضح في الحالة الجوية، يترافق مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسود أجواء أبرد مقارنة بالأيام الماضية، وفق الراصد الجوي ليث العلامي.

وقال العلامي إن فرص هطول زخات من الأمطار ستزداد على مناطق متفرقة من البلاد، موضحًا أنها ستكون متفاوتة وغير شاملة لجميع المناطق.

وأشار إلى أن بعض النطاقات الجغرافية قد تشهد زخات مطرية غزيرة لفترات قصيرة، قد تترافق مع حدوث الرعد، مبينًا أن الحالة الجوية ستكون متقلبة ومحلية بطبيعتها.

المصدر / فلسطين أون لاين