الاحتلال يستكمل طرح 3401 وحدة استيطانية في مشروع "E1" شرق القدس

استكملت سلطات الاحتلال طرح كامل الوحدات الاستيطانية المقررة ضمن مشروع "E1" شرق القدس المحتلة، والبالغ عددها 3401 وحدة، في خطوة تدفع بالمشروع الذي يهدد التواصل الجغرافي للضفة الغربية نحو مراحل متقدمة من التنفيذ.

ومن المقرر أن تفتح سلطات الاحتلال في 25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل باب العطاءات لبناء 2167 وحدة استيطانية جديدة، تضاف إلى 1234 وحدة سبق طرحها، بما يشمل كامل الوحدات المقررة ضمن المخطط.

ويمتد مشروع "E1" بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم"، ويُنظر إلى تنفيذه باعتباره خطوة تعزز التواصل الاستيطاني في المنطقة، وتهدد بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتقطيع أوصالها.

وقالت محافظة القدس إن المشروع يربط شرق القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"، ويهدد بقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

ولا يقتصر مخطط "E1" على الوحدات السكنية، إذ يشمل أيضًا مشاريع للبنية التحتية والمناطق التجارية والتشغيلية، بما يعزز الوجود الاستيطاني ويربطه بشبكة الطرق والمواصلات الإسرائيلية.

ويمثل طرح العطاءات خطوة متقدمة في مسار المشروع، الذي ظل لسنوات موضع اعتراضات فلسطينية ودولية، قبل انتقال سلطات الاحتلال إلى إجراءات عملية لدفعه نحو التنفيذ.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد المشاريع الاستيطانية في القدس والضفة الغربية، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات تنفيذ "E1" على القدس ومحيطها، والتواصل الجغرافي للضفة الغربية، إلى جانب التجمعات الفلسطينية الواقعة في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين