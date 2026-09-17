تصاعد الاقتحامات ودعوات لشد الرحال إلى الأقصى الجمعة

دعت قوى وطنية وشبابية ومقدسية، أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل وأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك غدًا الجمعة، في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين وطقوسهم التلمودية في باحاته.

وجاءت الدعوات بالتزامن مع اقتحام 195 مستوطنًا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، عبر باب المغاربة الخاضع لسيطرة الاحتلال بالكامل، حيث أدوا طقوسًا تلمودية وشعائر استفزازية في المنطقة الشرقية للمسجد.

كما نظم المستوطنون جولات ميدانية قرب مسجد قبة الصخرة، تلقوا خلالها شروحات حول ما يسمى بـ"الهيكل"، في وقت تتواصل فيه الاقتحامات بالتزامن مع الأعياد والمناسبات اليهودية، ولا سيما "رأس السنة العبرية" المستمر لليوم الخامس على التوالي.

وجددت القوى الوطنية والدعوات الشبابية والمقدسية نداءاتها للنفير العام وشد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، داعية أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل عام 1948 إلى مواجهة محاولات الاحتلال والجماعات الاستيطانية فرض وقائع جديدة داخل المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين