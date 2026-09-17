بلدية غزة تسوي شوارع متضررة استعداداً لموسم الأمطار

شرعت بلدية غزة في تسوية عدد من الشوارع المتضررة في مناطق متفرقة من المدينة، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وجمعية أصدقاء البيئة، بهدف تحسين حركة المواطنين والاستعداد لموسم الأمطار.

وأوضحت البلدية أن الأعمال شملت مناطق تل الهوا، والنصر الغربي والشرقي، والرمال، حيث جرى استخدام مخلفات المباني المدمرة بعد معالجتها في الكسارات، ثم فردها وخلطها بالتراب ورصها، لتعزيز تماسك الطرق ورفع قدرتها على تحمل مياه الأمطار.

وأضافت أن أعمال التسوية ستتواصل لتشمل شوارع ومناطق أخرى، ضمن جهود إعادة الاستفادة من مخلفات المباني المدمرة وتحسين الواقع البيئي في المدينة، والحد من الآثار الصحية والبيئية الناجمة عن الحرب.

وتعرضت شبكة الطرق في غزة لأضرار واسعة خلال الحرب، إذ تضرر نحو 830 كيلومتراً من الطرق، ما زاد من صعوبة حركة السكان وفاقم التحديات الإنسانية والبيئية التي تواجه المدينة.









المصدر / فلسطين أون لاين