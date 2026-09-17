فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية غزة تسوي شوارع متضررة استعداداً لموسم الأمطار

كتلة الصحفي الفلسطيني تدين اعتقال الصحفي علاء الريماوي

195 مستوطناً يقتحمون الأقصى وسط تحذيرات من تصاعد الانتهاكات

واشنطن تمنع عباس من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

شهيد متأثرًا بجراحه و4 إصابات بقصف ورصاص الاحتلال في غزة

نادي الأسير: 92 شهيدًا من الأسرى منذ بدء الحرب على غزة

دراسة: القراءة للمتعة ترتبط بتحسن الذاكرة والانتباه

العشائر الفلسطينية تدعو إلى جعل الجمعة يوم "تضامن مع غزة وضحاياها"

5 شهداء و28 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

نقابة مستوردي المركبات تطالب بإدخال قطع الغيار والزيوت إلى غزة

بالصور بلدية غزة تسوي شوارع متضررة استعداداً لموسم الأمطار

17 سبتمبر 2026 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
...
بلدية غزة تسوي شوارع متضررة استعداداً لموسم الأمطار

شرعت بلدية غزة في تسوية عدد من الشوارع المتضررة في مناطق متفرقة من المدينة، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وجمعية أصدقاء البيئة، بهدف تحسين حركة المواطنين والاستعداد لموسم الأمطار.

وأوضحت البلدية أن الأعمال شملت مناطق تل الهوا، والنصر الغربي والشرقي، والرمال، حيث جرى استخدام مخلفات المباني المدمرة بعد معالجتها في الكسارات، ثم فردها وخلطها بالتراب ورصها، لتعزيز تماسك الطرق ورفع قدرتها على تحمل مياه الأمطار.

وأضافت أن أعمال التسوية ستتواصل لتشمل شوارع ومناطق أخرى، ضمن جهود إعادة الاستفادة من مخلفات المباني المدمرة وتحسين الواقع البيئي في المدينة، والحد من الآثار الصحية والبيئية الناجمة عن الحرب.

وتعرضت شبكة الطرق في غزة لأضرار واسعة خلال الحرب، إذ تضرر نحو 830 كيلومتراً من الطرق، ما زاد من صعوبة حركة السكان وفاقم التحديات الإنسانية والبيئية التي تواجه المدينة.

WhatsApp Image 2026-09-17 at 2.04.32 PM (1).jpeg
WhatsApp Image 2026-09-17 at 2.04.28 PM.jpeg
WhatsApp Image 2026-09-17 at 2.04.32 PM.jpeg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #بلدية غزة #شتاء #أمطار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة