195 مستوطناً يقتحمون الأقصى وسط تحذيرات من تصاعد الانتهاكات

جدد عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة، ومشاركة عناصر من جيش الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية بأن 195 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية، عبر باب المغاربة الخاضع لسيطرة الاحتلال بالكامل.

وأدى المقتحمون طقوساً تلمودية وشعائر استفزازية في المنطقة الشرقية للمسجد، ونظموا جولات ميدانية قرب مسجد قبة الصخرة تلقوا خلالها شروحات حول "الهيكل المزعوم".

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد موجات التهويد مع حلول الأعياد والمناسبات اليهودية، ولا سيما "رأس السنة العبرية" المستمر لليوم الخامس على التوالي.

ويتعمد المستوطنون تكثيف اقتحاماتهم اليومية على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة فرض واقع جديد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

وحذرت حركة حماس من المخاطر المتزايدة التي تتهدد الأقصى، مؤكدة أن ما يجري لم يعد مجرد اقتحامات عابرة، بل مسار متدرج وخطير يشمل الصلوات التلمودية والسجود الملحمي والنفخ في البوق وتقديم القرابين داخل الباحات.

فيما جددت القوى الوطنية والدعوات الشبابية والمقدسية نداءاتها لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل عام 1948، للنفير العام وشد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى.

وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف التواجد الفلسطيني وتعميم حالة الرباط في أروقة المسجد وباحاته على مدار الساعة، لإفشال مخططات التقسيم الزماني والمكاني والتصدي لموجات الاقتحامات اليومية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات