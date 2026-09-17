واشنطن تمنع عباس من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

رفضت الولايات المتحدة، للعام الثاني على التوالي، منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول إلى أراضيها، ما يمنعه من المشاركة شخصيًا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في نيويورك الأسبوع المقبل، وفق مصدر مطلع.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن واشنطن قررت تمديد العقوبات التي تمنع منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، مبررة القرار بما وصفته بعدم تنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها الجانب الفلسطيني، إلى جانب استمرار أنشطة قالت الوزارة إنها «تقوّض آفاق السلام».

وأكد مصدر مطلع أن محمود عباس مشمول بالقرار، الأمر الذي يحول دون سفره إلى نيويورك للمشاركة المباشرة في أعمال الجمعية العامة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتخذت إجراءً مماثلًا العام الماضي، ما حال دون حضور عباس شخصيًا، واضطره آنذاك إلى إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة عبر رابط فيديو.

ومن المتوقع أن تتكرر المشاركة الفلسطينية عن بُعد هذا العام، في وقت تبحث فيه الأمم المتحدة آلية تتيح للرئيس الفلسطيني إلقاء كلمته والمشاركة في الاجتماعات بصورة افتراضية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات