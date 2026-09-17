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"الصحة": الاحتلال يعرقل سفر مرضى غزة ويعيد عشرات الحالات

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"الصحة": الاحتلال يعرقل سفر مرضى غزة ويعيد عشرات الحالات

17 سبتمبر 2026 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
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"الصحة": الاحتلال يعرقل سفر مرضى غزة ويعيد عشرات الحالات

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، من تداعيات عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سفر المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج، مؤكدة أن الإجراءات الإسرائيلية حالت دون مغادرة عشرات الحالات التي حصلت على الموافقات اللازمة للسفر إلى جمهورية مصر العربية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن سلطات الاحتلال قلصت أعداد المرضى ومرافقيهم المقرر سفرهم من 136 حالة إلى 72 فقط، قبل أن تعيد 11 مريضًا ومرافقًا آخرين، ليقتصر العدد النهائي على 61 مريضًا ومرافقًا.

وأوضحت أن هذه الإجراءات جاءت رغم حاجة المرضى والجرحى إلى رعاية طبية تخصصية وعاجلة، مشيرة إلى أنها احتجت على الإجراءات الإسرائيلية وشرعت في تفويج المرضى، قبل أن تتلقى طلبًا بإعادة عدد إضافي منهم.

وأكدت الوزارة، في ظل هذه التطورات، السماح بخروج المرضى ذوي الحالات الحرجة الذين يحتاجون إلى النقل بسيارات الإسعاف، فيما تقرر إعادة بقية المرضى، كإجراء احتجاجي على ما وصفته بالسياسات العقابية غير المبررة.

وشددت على أن حق المرضى والجرحى في الوصول إلى العلاج والرعاية الطبية لا يحتمل التأجيل، داعية إلى ضمان خروج جميع الحالات المحتاجة للعلاج دون عرقلة أو قيود تحول دون وصولها إلى الرعاية الطبية اللازمة.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة ضغوطًا متواصلة، فيما تتطلب أعداد كبيرة من المرضى والجرحى علاجًا تخصصيًا غير متوفر داخل القطاع، ما يجعل السماح بالسفر لتلقي العلاج الخارجي ضرورة ملحة للحالات التي تستدعي ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الاحتلال #وزارة الصحة

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