5 شهداء و28 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، وصول 5 شهداء و28 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل استمرار تداعيات العدوان وخروقات وقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن من بين الشهداء 3 شهداء جدد، وشهيدين متأثرين بجراح أصيبا بها في وقت سابق، فيما بلغت حصيلة الإصابات الجديدة 28 إصابة.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,386 شهيدًا، إضافة إلى 4,784 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الانتشال من تحت الأنقاض 831 حالة.

وبحسب البيان، ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 73,821 شهيدًا و174,897 إصابة.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن انهيار أحد المباني أسفر حتى الآن عن استشهاد 21 مواطنًا وإصابة أكثر من 14 آخرين، فيما لا يزال عدد من المواطنين في عداد المفقودين، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء انهيارات المباني إلى 61 حالة.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وما تسببه الاعتداءات الإسرائيلية وانهيارات المباني من ضحايا، بالتزامن مع تحديات تواجه القطاع الصحي في التعامل مع الأعداد المتزايدة من الشهداء والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين