نقابة الشاحنات بغزة تحذر من تداعيات نقص الوقود وقطع الغيار

حذرت نقابة أصحاب الشاحنات في قطاع غزة، اليوم الخميس، من تداعيات استمرار نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار ومواد الصيانة الأساسية، مؤكدة أن الأزمة تهدد جاهزية الشاحنات وقدرتها على مواصلة نقل المساعدات والبضائع والاحتياجات الأساسية بين المعابر ومختلف مناطق القطاع.

وقالت النقابة، في بيان، إن استمرار عدم توفر مستلزمات التشغيل والصيانة قد يؤثر بشكل مباشر على انتظام حركة الشاحنات، ما ينعكس على عمليات إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية والبضائع في ظل الدور الذي تؤديه الشاحنات كحلقة أساسية في منظومة النقل داخل القطاع.

وأوضحت أن الحفاظ على الجاهزية الفنية للشاحنات واستمرارية عملها يتطلب توفير الوقود والزيوت وقطع الغيار ومواد الصيانة بصورة عاجلة ومنتظمة، محذرة من أن استمرار النقص قد يقود إلى تعطل عدد من الشاحنات وتراجع القدرة على تلبية احتياجات النقل.

وناشدت النقابة الجهات المعنية التحرك العاجل لتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة، بما يضمن استمرار حركة النقل والحيلولة دون تعطل عمليات إدخال وتوزيع المساعدات والبضائع في مختلف مناطق قطاع غزة.

وحملت النقابة الجهات المعنية مسؤولية معالجة النقص القائم قبل تفاقم تداعياته على قطاع النقل، وما قد يترتب عليه من اضطراب في حركة المساعدات والبضائع ووصولها إلى مستحقيها.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار التحديات التي تواجه حركة النقل في قطاع غزة، وسط حاجة متزايدة إلى انتظام دخول المساعدات والبضائع، ما يجعل توفير مستلزمات تشغيل الشاحنات وصيانتها عاملًا أساسيًا للحفاظ على استمرارية عمليات النقل وتجنب أي اضطراب قد ينعكس على وصول الاحتياجات الأساسية إلى مختلف مناطق القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين