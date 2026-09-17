الاحتلال يعتقل الصحفي علاء الريماوي ويشن حملة اقتحامات واسعة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، الصحفي علاء الريماوي عقب اقتحام منزله في حي المصايف بمدينة البيرة، بالتزامن مع شنها حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات ومخيمات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عشرات المواطنين وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حجة شرق المدينة، وداهمت عددًا من المنازل واعتقلت 23 شابًا على الأقل، فيما اندلعت مواجهات مع القوات، أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين بالرصاص الحي، وإصابة عشرة آخرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وعُرف من المعتقلين في حجة: لؤي يوسف، عبد الله عاصم مصالحة، عبد الله رامي بصلات، كاظم حمد، كرم حمد، محمد حمد، رامي بصلات، فاروق بصلات، منتصر بصلات، محيي بصلات، سعد مصالحة، مالك ربع، قسام مصالحة، غالب مصالحة، قصي خالد بصلات، حمزة بصلات، عبد الناصر مصالحة، أدهم مصالحة، زكريا مصالحة، طلال جمال ربع، جلال هيلان، يوسف غانم، ومعين غانم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية، وسط انتشار عسكري في المنطقة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي المدينة، بعد دخول آليات عسكرية عبر حاجز دير شرف، وانتشرت في محيط المخيم، فيما أجبرت سكان أحد المنازل في شارع السكة على إخلائه وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وداهمت القوات عددًا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت عددًا من المواطنين وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية، كما اعتقلت عددًا من الشبان، إلى جانب فتاة ووالدها من عائلة المسيمي، بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي في المنطقة.

وأغلقت قوات الاحتلال الشوارع المحيطة بالمخيم، ومنعت المركبات من المرور، فيما أعلنت مدارس خاصة ورياض أطفال قريبة من موقع الاقتحام تعليق الدوام لهذا اليوم، حفاظًا على سلامة الطلبة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل جنوب نابلس، وداهمت منازل عدة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات السيلة الحارثية والزبابدة ويعبد، وداهمت عددًا من المنازل، قبل أن تعتقل الشقيقين كرم وجود رفيق بدارنة في بلدة يعبد.

وشهدت محافظة طولكرم اقتحام بلدات علار وصيدا وبلعا، حيث نفذت قوات الاحتلال مداهمات واعتقالات، وحولت منزلين إلى ثكنتين عسكريتين.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت وكوبر، وشنت حملة مداهمات واعتقالات في كوبر، إلى جانب اقتحام بناية سكنية في حي المصايف بمدينة البيرة واعتقال الصحفي علاء الريماوي من منزله.

وامتدت الاقتحامات إلى القدس المحتلة، حيث داهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرقي القدس، كما اقتحمت بلدة أبو ديس شرقي المدينة واعتقلت عشرات الشبان، وأخضعتهم لتحقيق ميداني داخل نادي أبو ديس، قبل أن تحطم محتوياته وتلحق أضرارًا بداخله.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منزلًا في منطقة جبل النواورة شرق المدينة، وفتشته وعبثت بمحتوياته، فيما اقتحمت أحياء في مدينة الخليل وبلدة حلحول.

وتأتي هذه الحملة في إطار الاقتحامات العسكرية المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية، والتي تترافق مع مداهمات للمنازل واعتقالات وإطلاق للرصاص والغاز، فضلًا عن تحويل منازل ومنشآت مدنية إلى مواقع عسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين