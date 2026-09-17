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الأرصاد: أجواء حارة وانخفاض على درجات الحرارة اليوم

17 سبتمبر 2026 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
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الأرصاد: أجواء حارة وانخفاض على درجات الحرارة اليوم

تستمر الأجواء الحارة اليوم الخميس في فلسطين، مع توقعات بانخفاض طفيف على درجات الحرارة، رغم بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

وأفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية بأن الجو يكون حارًا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحًا وحتى 4 مساءً، داعية إلى توخي الحذر من إشعال النيران في المناطق التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة.

كما شددت على ضرورة عدم ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، تفاديًا للمخاطر الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وتدعو الأرصاد المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية خلال الأيام المقبلة، والالتزام بإرشادات السلامة العامة، خاصة في ظل استمرار الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها المعتادة

المصدر / فلسطين أون لاين
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