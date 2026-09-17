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شهيد متأثرًا بجراحه و4 إصابات بقصف ورصاص الاحتلال في غزة

17 سبتمبر 2026 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
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شهيد متأثرًا بجراحه وإصابتان بقصف إسرائيلي في غزة (تصوير: محمود أبو حصيرة) "أرشيف"

استشهد مواطن متأثرًا بجراح أصيب بها العام الماضي، اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن سعيد برهم متأثرًا بجراحه التي أصيب بها العام الماضي، إثر قصف إسرائيلي استهدف جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

فيما أصيب مواطنان جراء قصف استهدف سطح مدرسة الدرج التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال قصفها وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

كما أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة ديوان النجار وسط مدينة خان يونس، جنوب القطاع، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة مواطن آخر برصاص الاحتلال قرب شركة الاتصالات في محيط دوار أبو حميد شرقي خان يونس.

يذكر أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في المناطق الشمالية الشرقية للمدينة.

وفي جنوبي القطاع، شهدت المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة خان يونس إطلاق نار كثيفًا من الآليات الإسرائيلية، فيما أطلقت الآليات المتمركزة شرق بلدة القرارة النار بصورة مكثفة تجاه المناطق المحيطة.

كما أطلقت آلية إسرائيلية النار تجاه عدد من الصيادين على شاطئ البحر في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية من مخيم البريج، وسط استمرار القصف وإطلاق النار في عدد من المناطق.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تداعيات التصعيد على حياة المدنيين والنازحين، ولا سيما في المناطق التي تؤوي أعدادًا كبيرة من السكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #الاحتلال #قصف إسرائيليي

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