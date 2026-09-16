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الصليب الأحمر يحذر من خطر انهيار المباني المتضررة في غزة

16 سبتمبر 2026 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
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انهيار بناية السعادة في مدينة غزة

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تزايد مخاطر انهيار المباني المتضررة في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يضطر عشرات الآلاف من المدنيين إلى تحملها، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وما يصاحبه من أمطار غزيرة ورياح قوية.

وقالت اللجنة إن انهيار مبنى متضرر في مدينة غزة يشكل تذكيرًا بالظروف "التي لا تحتمل" التي يعيشها المدنيون، مشيرة إلى أن المعاناة والموت لا يزالان يلاحقانهم، في وقت يفتقرون فيه ليس فقط إلى المأوى الملائم، وإنما أيضًا إلى الوصول المستمر للرعاية الصحية والمياه الآمنة وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وأوضحت أنها وفرت مواد لدعم جهود البحث والتمكين منها، استجابةً لطلب السلطات المحلية في قطاع غزة.

وحذرت اللجنة من أن الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء قد تزيد خطر انهيار المباني المتضررة، بما يعرض مزيدًا من الأرواح للخطر، في ظل استمرار حاجة السكان إلى المأوى والخدمات الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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