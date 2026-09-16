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تحذير من قشور بذور عباد الشمس لمخاطرها الصحية

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تحذير من قشور بذور عباد الشمس لمخاطرها الصحية

16 سبتمبر 2026 . الساعة 17:07 بتوقيت القدس
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يحذر خبراء من ابتلاع قشور بذور عباد الشمس، رغم شيوع تناولها لدى البعض، لما قد تسببه من أضرار صحية تشمل تلف الأسنان ومشكلات في الجهاز الهضمي، إضافة إلى مضاعفات نادرة مرتبطة بالحساسية.

وتتكون القشور بشكل رئيسي من السليلوز واللجنين، وهما مادتان يصعب على الجهاز الهضمي للإنسان هضمهما، وفق موقع «فيري ويل هيلث».

أضرار الأسنان والجهاز الهضمي

ومن أبرز المخاطر استخدام الأسنان لكسر القشور الصلبة، وهي عادة قد تؤدي إلى تآكل الأسنان أو تشققها، خصوصاً القواطع الأمامية.

كما قد تعلق أجزاء من القشرة في الجزء الخلفي من الحلق، مسببة ألماً مستمراً، وقد تستدعي إزالتها تدخلاً طبياً.

ولا تقتصر المخاطر على ذلك، إذ يمكن للقشور غير المهضومة أن تتراكم داخل الجهاز الهضمي وتشكل ما يعرف بـ«البازهر النباتي»، وهي كتلة من المواد النباتية صعبة الهضم.

وقد تسبب هذه الكتل آلاماً في البطن والإمساك والغثيان والقيء، وفي الحالات الشديدة قد تتطلب تدخلاً طبياً أو جراحياً.

وبناءً على ذلك، ينصح بتجنب ابتلاع قشور بذور عباد الشمس والاكتفاء بتناول الجزء الداخلي الصالح للأكل منها.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#صحة #تحذير #عباد الشمس

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