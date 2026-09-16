67 قتيلا على الأقل في انهيار منجم ذهب في السودان

قضى ما لا يقل عن 67 عاملا إثر انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان في السودان، وفق ما أفاد ناجيان الأربعاء، في حين لا يزال كثر آخرون مفقودين ويُخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم تحت الأنقاض.

ووقع الحادث الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود في الولاية الواقعة بجنوب البلاد، وبحلول صباح الأربعاء، كان المسعفون قد انتشلوا 67 جثة.

وقال أحد الناجين خير السيد جبارة “لا نعلم عدد من لا يزالون في الداخل (…) الناس يبذلون جهدا لاخراج الجثث أو الاحياء لكن الوضع صعب. نحتاج الى آلات ثقيلة لرفع الحجارة والتراب”.

ومنذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اعتمد الطرفان في تمويل جهدهما الحربي بشكل كبير على قطاع الذهب، إلى جانب دعم أطراف خارجية.

وألحق النزاع ضررا كبيرا بالاقتصاد السوداني الذي كان ضعيفا أصلا، وخسر عدد كبير من السودانيين عملهم مما دفع كثرا الى ممارسة عمليات خطيرة للتنقيب عن الذهب.

وتتم عمليات التنقيب اليدوي في مناطق غير رسمية أو في مناجم متوقفة عن العمل.

وقال الأمين سليمان، وهو عامل في المنجم إن “الآبار في المنطقة متجاورة وهدم أي بئر يؤدي الى هدم تلك المجاورة لها وهذا ما حصل”.

وأضاف “حتى الآن تم إخراج 67 جثة ولكن هناك أناس تحت الأرض منذ الامس ولا أظن أنهم أحياء”.

يعاني السودان أزمتي جوع ونزوح هما من الأكبر في العالم، إذ يواجه نحو 20 مليون شخص فيه مستويات حادة من الجوع.

المصدر / وكالات