التنمية الاجتماعية بغزة: فاجعة انهيار مبنى تؤكد الحاجة العاجلة إلى توفير مأوى آمن للنازحين

قالت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة إن الفاجعة التي أودت بحياة عدد من النازحين فجر اليوم الأربعاء، وفقدان العشرات منهم أسفل أنقاض مبنى آيل للسقوط في مدينة غزة، تأتي نتيجة مباشرة لغياب أماكن الإيواء الآمنة ومنع إدخال البيوت المتنقلة والخيام ومعدات الإيواء إلى القطاع.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 100 نازح، بينهم نساء وأطفال، اضطروا إلى السكن في المبنى الآيل للسقوط، بعدما دُمّرت منازلهم الأصلية، في ظل عدم توفر بدائل آمنة، وإغلاق المعابر ومنع إدخال مستلزمات الإيواء.

وأضافت أن توسيع الاحتلال لما يُعرف بـ«الخط الأصفر» أجبر مواطنين على النزوح من مناطقهم، ودفعهم إلى السكن في مبانٍ ومنازل مدمرة وآيلة للسقوط، في ظل استمرار أزمة السكن والإيواء.

وحملت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة المجتمع الدولي مسؤولية البطء في إدخال المعدات اللازمة لحماية المواطنين وإزالة الركام، مطالبة بالضغط من أجل توفير التمويل اللازم وإدخال المعدات ومستلزمات الإيواء إلى قطاع غزة، بما يضمن توفير أماكن آمنة للنازحين وحماية المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين