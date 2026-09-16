اتحاد بلديات غزة يحذر من انهيار آلاف المباني المتضررة

حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من تداعيات انهيار مبنى سكني مكون من ستة طوابق في منطقة الصناعة بمدينة غزة، فجر اليوم، ما أسفر عن شهداء ومصابين، فيما لا يزال عدد من المفقودين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، عالقين تحت الأنقاض، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وقال الاتحاد في بيان، إن طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث وانتشال العالقين منذ وقوع الحادث، في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة اللازمة للتعامل مع المباني المنهارة ورفع الركام.

وأوضح أن الأولوية في الوقت الراهن تتمثل في إنقاذ الأرواح وإسعاف المصابين وانتشال العالقين والشهداء، مشيرًا إلى أن ضعف الإمكانات المتاحة يحد بصورة كبيرة من قدرة فرق الإنقاذ على الاستجابة السريعة.

وبيّن أن الآليات والمعدات الموجودة تعاني بدورها من نقص قطع الغيار والزيوت ومستلزمات الصيانة والتشغيل، ما يزيد من صعوبة التعامل مع تداعيات انهيار المباني والوصول إلى الضحايا في أسرع وقت.

وحذر الاتحاد من أن خطر انهيار المباني لا يقتصر على الحادثة الأخيرة، مؤكدًا وجود آلاف المباني الآيلة للسقوط في مختلف محافظات قطاع غزة، بعدما لحقت بها أضرار جسيمة جراء القصف الإسرائيلي خلال الحرب، في ظل عدم قدرة البلديات والدفاع المدني على إزالتها.

وناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والجهات المانحة التدخل العاجل لتوفير الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ، ودعم فرق الإنقاذ، إلى جانب إدخال قطع الغيار والزيوت ومستلزمات التشغيل والصيانة.

كما دعا إلى إدخال بيوت متنقلة آمنة "كرفانات" إلى القطاع قبل حلول فصل الشتاء، لاستخدامها مأوى بديلًا عن الخيام والمباني المتضررة، محذرًا من تفاقم المخاطر التي تواجه السكان مع الأمطار والرياح والظروف الجوية القاسية.

وأكد اتحاد بلديات قطاع غزة أن عامل الوقت حاسم في إنقاذ الأرواح، محذرًا من أن استمرار نقص المعدات والإمكانات قد يعيق الاستجابة لحوادث انهيار جديدة، في ظل وجود آلاف المواطنين في مبانٍ متضررة وآيلة للسقوط.

وتتزايد مخاطر المباني المتضررة في قطاع غزة مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية ونقص الإمكانات اللازمة لإزالة الركام ومعالجة الأبنية المهددة بالانهيار، في وقت تحذر فيه الجهات المحلية من أن حلول فصل الشتاء قد تزيد من خطورة الوضع على آلاف الأسر التي تعيش في مبانٍ متضررة أو ملاجئ غير آمنة.

المصدر / فلسطين أون لاين