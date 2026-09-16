"الإعلامي الحكومي" يحمل الاحتلال مسؤولية انهيار بناية "السعادة" فوق النازحين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، انهيار بناية سكنية مكونة من ست طبقات فوق رؤوس عشرات الأسر النازحة، في ظل انعدام أماكن الإيواء الآمنة والبديلة، مشيرًا إلى أن مصير عشرات الأطفال والنساء لا يزال مجهولًا تحت الأنقاض.

وأوضح المكتب، في بيان، أن البناية المعروفة باسم "السعادة" كانت قد تعرضت لاستهداف مباشر خلال الحرب، ما أدى إلى إضعاف بنيتها الإنشائية وصولًا إلى انهيارها، لافتًا إلى استمرار الصعوبات التي تواجه فرق الإنقاذ في عمليات البحث وانتشال الضحايا.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال المعدات والآليات اللازمة لعمليات الإنقاذ، الأمر الذي يزيد من صعوبة الوصول إلى العالقين تحت الركام وانتشالهم.

وبيّن أن انهيار البناية يأتي في ظل وجود أكثر من 8,500 مفقود لا يزالون تحت الأنقاض في مناطق مختلفة من قطاع غزة، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر انهيار آلاف المباني المتصدعة التي ما زالت مأهولة بالسكان والنازحين.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية عن الكارثة وتداعياتها، داعيًا إلى رفع الحصار وفتح المعابر والسماح بإدخال معدات وآليات الإنقاذ والدفاع المدني، إلى جانب المساعدات الإنسانية، بصورة عاجلة.

ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية وإنشائية متفاقمة، في ظل استمرار تضرر المباني السكنية والمنشآت بفعل الحرب، وغياب الإمكانات اللازمة للتعامل مع المباني الآيلة للسقوط وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

المصدر / فلسطين أون لاين