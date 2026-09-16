الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا ويقتحم بلدات بالضفة ومستوطنون يحرقون مسكنًا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 16 فلسطينيًا، بينهم بينهم سيدتان وطفل، خلال اقتحامات ومداهمات في محافظات الضفة الغربية المحتلة، فيما أحرق مستوطنون مسكنًا وغرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين، بينهم سيدتان، من مدينة طولكرم وبلدة دير الغصون.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت بسام خالد أبو تقيوي من حي الرشيد شرق ضاحية ذنابة، وحمزة بشار الكرمي، وأروى متروك، ونجلها خطاب أحمد متروك، من مدينة طولكرم.

وأوضحت المصادر أن السيدة أروى متروك تعرضت للاعتقال مرات عدة برفقة نجلها وزوجها الأسير أحمد متروك، الذي يخضع للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة رئيفة عواد ونجلها عبد الرحمن زيد عواد، ومصطفى مصلح، ومؤمن عطوة، وإبراهيم علاء عمر، من بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

وفي بلدة طمون جنوب شرق طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من عائلة واحدة، في إطار الضغط على نجلهم أحمد لتسليم نفسه.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جهاد حسن أحمد بني عودة وزوجته رشيدة برهان بني عودة، إضافة إلى أبنائهما ليث وسيف والقاصرين مجد ووجد.

وأوضح أن قوات الاحتلال فتشت منزل العائلة وعاثت بمحتوياته خرابًا، كما اعتدت بالضرب على أفراد العائلة خلال عملية اعتقالهم.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت عددًا من أفراد العائلة نفسها قبل أيام، قبل أن تفرج عنهم لاحقًا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل يزن مراد صالح غيث (15 عامًا)، والفتى محمد عصام فتحي الرجبي (18 عامًا)، بعد احتجازهما لأكثر من أربع ساعات في شارع الأخوة بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فتشت عددًا من المنازل وأجهزة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية ومنازل المواطنين في المنطقة، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين صالح وصابر إسماعيل العدرة، من منطقة حوارة شرق بلدة يطا، عقب اقتحام المنطقة، دون أن تتوفر معلومات إضافية عن ظروف اعتقالهما أو الجهة التي اقتيدا إليها.

وفي مسافر يطا، أحرق مستوطنون، اليوم الأربعاء، مسكنًا وغرفة زراعية، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين في قرية التوانة.

وقال الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل أسامة مخامرة، إن مستوطنين مدججين بالسلاح، وتحت حماية جنود الاحتلال، من مستوطنة "حافات معون" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم، أحرقوا مسكن المواطن إبراهيم محمد أبو عرام، وغرفة زراعية للمواطن خليل شحدة ربعي، في منطقة شِعب قرية التوانة بمسافر يطا.

وأضاف أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في المنطقة.

وأشار إلى أن المستوطنين صعّدوا خلال الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على المواطنين في مسافر يطا، والتي شملت مهاجمة المنازل والمركبات، والاعتداء على الأهالي، ونصب البيوت المتنقلة في أراضي المواطنين.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين عقب اقتحام المدينة وبلدة عصيرة الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشاب فراس معين من بلاطة البلد، كما اعتقلت الشاب عيسى محمد الشولي عقب مداهمة منزله خلال اقتحامها بلدة عصيرة الشمالية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينة نابلس، مصحوبة بعدد من المدرعات، وانتشرت في عدة أحياء ومناطق بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجزي عورتا والـ17، فيما اقتحمت المدرعات شارع عصيرة ومحيط جامعة القدس المفتوحة غرب نابلس، بالتزامن مع انتشار قوة مشاة في منطقة الإسكان النمساوي غرب المدينة.

وأضافت المصادر أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت حي الضاحية شرق نابلس، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلاطة البلد شرق المدينة، وأطلقت قنابل صوتية خلال اقتحامها منطقة أكاديمية القرآن.

وفي وقت لاحق، اقتحمت مدرعات الاحتلال قرية عصيرة الشمالية، فيما اقتحمت قوات أخرى بلدة عورتا، وسط انتشار عسكري في عدد من المناطق.

وفي الأغوار الشمالية، أفادت مصادر محلية بانتشار مستعمرين قرب مساكن المواطنين في منطقة نبع غزال الفارسية، دون أن تتوفر معلومات فورية عن طبيعة هذا الانتشار.

وتشهد محافظة نابلس، منذ أشهر، اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال تشمل المدن والبلدات والمخيمات، تتخللها مداهمات واعتقالات وإطلاق قنابل الصوت والغاز، فيما سجلت مناطق عدة اعتداءات على المواطنين.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بلدة زعترة شرق المدينة، وتمركزت في عدد من أحيائها، وداهمت عددًا من المنازل والمنشآت، من بينها منزلا المواطنين طارق عبد الوحش وهيثم علي البجالي، إضافة إلى محل تجاري، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب شرق المحافظة، بعدة دوريات عسكرية، وداهمت أحد المنازل، وفق مصادر محلية.

المصدر / فلسطين أون لاين