بوزن 2000 رطل.. ترامب يرسل 40 ألف قنبلة للاحتلال

يستعدّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإتمام صفقة أسلحة ضخمة مع الاحتلال، تشمل بيع 40 ألف قنبلة تزن 2000 رطل بقيمة تصل إلى 2.8 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات هذه الذخائر المثيرة للجدل خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".

وبحسب مسؤول أمريكي تحدث للصحيفة، تتضمن الصفقة 20 ألف قنبلة من طراز MK-84 و20 ألف قنبلة BLU-117، إضافة إلى 20 ألف رأس حربي من طراز I-2000 Penetrator، على أن تُموّل الصفقة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

وتُعدّ قنابل MK-84 من أكثر الذخائر تدميراً في الترسانة العسكرية الغربية، إذ يمكنها اختراق المعادن والخرسانة وإحداث أضرار واسعة، وقد استخدمها الاحتلال على نطاق واسع في قطاع غزة ولبنان، وسط انتقادات بشأن استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان، بما فيها مناطق صُنّفت آمنة للمدنيين في غزة.

وأفادت "واشنطن بوست" بأن اللجان البرلمانية الأمريكية أُخطرت بالصفقة بشكل غير رسمي، فيما تضغط إدارة ترامب على قيادات لجان العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والشؤون الخارجية في مجلس النواب للموافقة عليها.

وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد ادعت تعليق شحنة من قنابل MK-84 خلال حرب غزة عام 2024 خشية سقوط مزيد من الضحايا المدنيين، قبل أن يتراجع ترامب عن القرار ويعيد إتاحة هذه الذخائر للاحتلال في يناير/كانون الثاني 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين