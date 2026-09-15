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الاحتلال يهدم 8 منشآت زراعية ويقتلع أشجارًا في حزما

15 سبتمبر 2026 . الساعة 18:24 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة المستهدفة في حزما وشرعت جرافاتها بهدم البركسات والغرف الزراعية التي تعود ملكيتها لعائلات مقدسية (أرشيفية)

هدمت جرافات الاحتلال 8 بركسات وغرف زراعية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واقتلعت أشجار زيتون ودمرت أنظمة للطاقة الشمسية، في اعتداء جديد على الأراضي والمنشآت الزراعية بالبلدة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة المستهدفة في حزما، وشرعت جرافاتها بهدم البركسات والغرف الزراعية التي تعود ملكيتها لعائلات مقدسية، قبل أن تقتلع أشجار الزيتون وتدمر منظومات الطاقة الشمسية التي تعتمد عليها تلك المنشآت.

وأدى الهدم إلى أضرار واسعة في البنية الزراعية بالمنطقة، بعد تدمير منشآت يستخدمها أصحابها في نشاطهم الزراعي، إلى جانب اقتلاع الأشجار وتخريب الألواح والأنظمة الشمسية.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد عمليات الهدم والتهجير في القدس المحتلة، بالتزامن مع استمرار إجراءات التضييق التي يفرضها الاحتلال على المقدسيين.

وتطال عمليات الهدم والاقتلاع المنشآت والأراضي الزراعية في المناطق المقدسية، ما يفاقم الضغوط على المزارعين ويهدد استمرار نشاطهم الزراعي في أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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