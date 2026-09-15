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الاحتلال يبعد "حمامة الأقصى"

15 سبتمبر 2026 . الساعة 18:03 بتوقيت القدس
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الحاج المقدسي أمين العباسي

أصدرت قوات الاحتلال، الثلاثاء، قرارًا بإبعاد الحاج المقدسي السبعيني أمين العباسي، المعروف بين المصلين بلقب "حمامة الأقصى"، عن المسجد الأقصى المبارك وأروقته والطرق المؤدية إليه، لمدة ستة أشهر.

ويأتي القرار بعد نحو أسبوعين من اعتقال قوات الاحتلال العباسي أثناء دخوله المسجد الأقصى، قبل أن تفرج عنه بعد ساعات، بشرط إبعاده عن المسجد لمدة أسبوع، لتجدد اليوم قرار الإبعاد وتوسعه إلى ستة أشهر.

ويُعرف العباسي بلقب "حمامة الأقصى" لكثرة وجوده في المسجد وحرصه على أداء الصلوات الخمس فيه، حتى أصبح حضوره مشهدًا مألوفًا بين المصلين.

ويأتي قرار الإبعاد في ظل استمرار قوات الاحتلال في إصدار قرارات مماثلة بحق المقدسيين، بما يحرمهم من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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