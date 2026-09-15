بن غفير يتصدر طلبات الشطب من "الكنيست"

تلقت قائمة "قوة يهودية" بزعامة ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرّف إيتمار بن غفير، أكبر عدد من طلبات الشطب المقدمة إلى لجنة الانتخابات المركزية لـ"الكنيست" حتى الآن.

وأوضحت صحيفة "هآرتس"، العبرية، أن 10 طلبات لشطب قوائم ومرشحين قُدمت الثلاثاء، فيما تنتهي عند الساعة 22:00 المهلة المحددة لتقديم طلبات الشطب، على أن تناقش لجنة الانتخابات المركزية الطلبات المقدمة خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن قائمة "قوة يهودية"، تلقت أكبر عدد من طلبات الشطب حتى الآن.

وتوقعت "هآرتس" أن ترفض لجنة الانتخابات المركزية جميع الطلبات المقدمة لشطب القوائم والمرشحين من خوض الانتخابات المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين