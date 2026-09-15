الأقصى أمام مخطط جديد.. والسبت بوابة الاقتحامات

حذرت محافظة القدس من تصاعد تحركات جماعات "الهيكل" المزعوم الهادفة إلى تغيير واقع المسجد الأقصى المبارك، عبر نقل مطالبها من التحريض والاقتحامات والطقوس إلى المسارين السياسي والقضائي، وفي مقدمتها المطالبة بالسماح للمستوطنين بدخول المسجد يوم السبت.

وقالت المحافظة، في بيان الثلاثاء، إن هذه المطالب تتزامن مع نظر محكمة الاحتلال العليا، غدًا الأربعاء، في التماس يطالب بتغيير السياسة التي تمنع دخول اليهود إلى المسجد الأقصى أيام السبت.

وأوضحت أن المطالبة بفتح الأقصى يوم السبت تأتي ضمن حملة منظمة تصاعدت خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن جماعات "الهيكل" عقدت في 27 آب/أغسطس الماضي مؤتمرًا بمشاركة شخصيات سياسية في حكومة الاحتلال، بينهم وزير الاتصالات شلومو كرعي وعضو "الكنيست" عميت هاليفي، للمطالبة بفتح المسجد أمام اليهود أيام السبت.

وأضافت أن الحملة انتقلت في 3 أيلول/سبتمبر الجاري إلى المسار القضائي، عبر تقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا لتغيير سياسة منع دخول اليهود إلى المسجد في هذا اليوم.

وحذرت المحافظة من خطورة طرح هذه المطالب تحت عناوين "المساواة" و"حرية العبادة"، مؤكدة أن جوهرها يتمثل في محاولة إعادة تعريف قواعد الدخول والاستخدام داخل المسجد الأقصى، وتثبيت يوم جديد لاقتحامات المستوطنين، بما يمهد لتحويلها إلى ممارسة اعتيادية وفرض الطقوس والصلاة فيه.

وشددت على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، مسجد إسلامي خالص، محذرة من أن أي محاولة لتوزيع أيام أو ساعات استخدامه تمثل مساسًا مباشرًا بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وتشكل مدخلًا خطيرًا لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

ودعت محافظة القدس إلى التصدي لهذه المحاولات وحماية هوية المسجد الأقصى ومكانته الدينية والقانونية، في ظل تصاعد التحركات الرامية إلى فرض واقع جديد داخله.

المصدر / فلسطين أون لاين