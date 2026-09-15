بعد 3 أشهر من الاعتقال.. ناشط يكشف تعرضه لاعتداء عنيف في سجون السلطة

أفرجت أجهزة السلطة الفلسطينية عن الناشط مزيد سقف الحيط، بعد اعتقال دام أكثر من ثلاثة أشهر، فيما كشف عقب الإفراج عنه عن تعرضه لاعتداء جسدي قال إنه وقع داخل أحد مقرات أجهزة السلطة قبل ساعات من إطلاق سراحه.

وقال سقف الحيط في تصريحات فور الافراج عنه، إن ضباطًا في شرطة جنين واصلوا ضربه بالعصي والأيدي والأقدام لأكثر من ساعتين ونصف، قبل نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

وأضاف أنه لا يزال طريح الفراش ويعاني من آلام مبرحة جراء الاعتداء، وفق ما نشره عقب الإفراج عنه.

وأشار إلى أنه تعرض خلال فترة اعتقاله لانتهاكات حقوقية واعتداءات جسدية، مؤكدًا أن الاعتداء الأخير وقع قبيل الإفراج عنه بساعات.

ويأتي ذلك في ظل استمرار مطالبات فلسطينية بوقف الاعتقالات السياسية والملاحقة الأمنية للناشطين في الضفة الغربية، وضمان سلامة المعتقلين وصون حقوقهم القانونية والإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات