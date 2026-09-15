غارة إسرائيلية تصيب لاعب خدمات رفح بجراح بالغة

غزة/ فلسطين:

تعرض لاعب فريق نادي خدمات رفح لكرة القدم محمود أبو طه لإصابة بليغة، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة نزوحه في مواصي خان يونس.

وأصيب أبو طه، البالغ من العمر 17 عامًا، بعدة شظايا في منطقة المثانة، ما استدعى خضوعه لعدد من العمليات الجراحية لإزالة الشظايا ومعالجة الإصابة.

ومن المتوقع أن يبتعد اللاعب عن ممارسة كرة القدم لفترة طويلة، إلى حين تماثله للشفاء والتعافي الكامل، في ضربة مؤلمة لمسيرته الرياضية في سن مبكرة.

وفي لفتة تعكس وقوف النادي إلى جانب لاعبيه، زار وفد من نادي خدمات رفح اللاعب في مكان نزوحه للاطمئنان على حالته الصحية، فيما أكد مجلس إدارة النادي وقوفه إلى جانبه وتقديم ما يلزم من دعم ومساندة خلال فترة العلاج والتعافي.

ويلعب أبو طه ضمن فريق الشباب بنادي خدمات رفح، وشارك في بطولة الأمل الأخيرة مع الفريق في مركز خط الهجوم، ويمثل أحد المواهب الشابة التي يعول عليها النادي مستقبلًا.

وتأتي إصابة أبو طه لتسلط الضوء مجددًا على المعاناة التي يعيشها الرياضيون في قطاع غزة، بعدما تحولت ملاعبهم وتدريباتهم إلى جزء من واقع الحرب والنزوح والإصابات، بعيدًا عن أجواء المنافسة الرياضية الطبيعية.

المصدر / فلسطين أون لاين