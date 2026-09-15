إعلام الأسرى: قوات الاحتلال تعتدي على أسرى في سجن "جانوت"

كشف "مكتب إعلام الأسرى" أن قوات القمع الإسرائيلية اعتدت، الأحد الماضي، على أسرى فلسطينيين في عدد من أقسام سجن "جانوت"، بالضرب والتنكيل، في محاولة لقمع فرحتهم بتطورات قانونية تتعلق بقضايا عدد منهم.

وقال المكتب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأسرى تداولوا أنباء عن نجاح استئنافات قُدمت في ملفات عدد من المعتقلين المصنفين "مقاتلين غير شرعيين"، ما أثار حالة من الفرح داخل الأقسام.

وأضاف أن قوات القمع اقتحمت عددًا من الأقسام عقب انتشار الأنباء، واعتدت على الأسرى بالضرب والتنكيل، في محاولة لقمع احتفالاتهم بهذه التطورات القانونية.

وطالب المكتب المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل العاجل لوقف عمليات القمع والاعتداءات بحق الأسرى، والعمل على توفير الحماية لهم والإفراج عنهم.

وبحسب منظمات حقوقية فلسطينية، يقبع في سجون الاحتلال نحو 9600 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و90 سيدة، وسط تقارير عن تعرض الأسرى لظروف احتجاز قاسية، تشمل التعذيب والإهمال الطبي.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات