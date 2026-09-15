ريال مدريد يجهز 70 مليون يورو لضم لاعب أرسنال

متابعة/ فلسطين أون لاين:

يستعد نادي ريال مدريد للتحرك من جديد من أجل التعاقد مع الإسباني مارتن زوبيميندي، لاعب خط وسط أرسنال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي زوبيميندي ضمن قائمة اهتمامات النادي الملكي منذ فترة الانتقالات الصيفية، فيما لا تزال إدارة ريال مدريد على تواصل مع ممثلي اللاعب، تمهيدًا لإمكانية حسم الصفقة في يناير.

وبحسب المعطيات المتداولة، يتمسك أرسنال بالحصول على نحو 70 مليون يورو مقابل الموافقة على رحيل لاعب الوسط الإسباني.

ويبحث ريال مدريد عن تدعيم خط وسطه، وقد يكون زوبيميندي أحد أبرز الخيارات المطروحة على طاولة الإدارة، خصوصًا مع قدراته في بناء اللعب والتحكم بإيقاع المباريات.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات