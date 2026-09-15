كوتينيو يجتمع مع نيمار مجددًا في ناد واحد

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي سانتوس البرازيلي رسميًا التعاقد مع النجم فيليب كوتينيو، ليعود اللاعب إلى أجواء الدوري البرازيلي من جديد، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.

وتحمل الصفقة طابعًا خاصًا، بعدما أصبح كوتينيو زميلًا جديدًا لنجم سانتوس نيمار، لتتجدد الشراكة بين الثنائي البرازيلي داخل المستطيل الأخضر.

كوتينيو، صاحب الخبرة الكبيرة في الملاعب الأوروبية، يخوض بذلك تجربة جديدة مع سانتوس، في خطوة يأمل من خلالها استعادة أفضل مستوياته والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات