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تعيين باتريك فييرا مدربا لمنتخب أفريقي

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تعيين باتريك فييرا مدربا لمنتخب أفريقي

15 سبتمبر 2026 . الساعة 14:55 بتوقيت القدس
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تعيين باتريك فييرا مدربا لمنتخب أفريقي
متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم رسميًا تعيين الفرنسي باتريك فييرا مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، ليبدأ بذلك فصلًا جديدًا في مسيرته التدريبية مع منتخب "أسود التيرانغا".

وكان تعيين فييرا قد أُعلن بشكل مبدئي خلال أغسطس الماضي، قبل أن يتم اليوم استكمال الإجراءات والتوقيع الرسمي على عقد يمتد لمدة 4 سنوات.

وتحمل الخطوة طابعًا خاصًا بالنسبة لفييرا، الذي وُلد في العاصمة السنغالية داكار، ليعود بعد سنوات طويلة إلى بلد ميلاده، ولكن هذه المرة من بوابة المنتخب الوطني الأول.

ومن المنتظر أن يكشف فييرا يوم الجمعة عن القائمة الأولية للاعبين الذين سيعتمد عليهم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، في أول اختبار رسمي له على رأس الجهاز الفني للمنتخب السنغالي.

ويأمل المدرب الفرنسي في قيادة السنغال إلى مرحلة جديدة، مستفيدًا من مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يشكلون أحد أقوى أجيال الكرة السنغالية في السنوات الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
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