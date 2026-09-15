فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استهداف سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز دون إصابات أو أضرار

مستوطنون يسرقون 300 رأس من الأغنام وحصانًا عربيًا من مزرعة شرق رام الله

لليوم الـ38.. حصار ثلاث عائلات في قصرة رغم قرار قضائي بالسماح بدخولها

اعتقال الفتى عمر القيق بعد يوم من بدء التوجيهي رغم إصاباته البالغة

كوتينيو ينضم إلى صديقه المقرب نيمار في سانتوس البرازيلي

عالم ومؤلف تركي: هذا التاريخ سيحظى بأهمية كبيرة في كتابة التاريخ

أبو قطيش يحذر من تصعيد الاحتلال والاستيطان في القدس

دراسة: الضحك أفضل علاج لمرض الانسداد الرئوي المزمن

تسارع الاستيطان وتشديد الحصار يفاقمان معاناة أهالي بيت إكسا

الاحتلال يبعد 3 مواطنين عن المسجد الأقصى

تسارع الاستيطان وتشديد الحصار يفاقمان معاناة أهالي بيت إكسا

15 سبتمبر 2026 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
...
تسارع الاستيطان وتشديد الحصار يفاقمان معاناة أهالي بيت إكسا

تتواصل محاولات التوسع الاستيطاني على حساب أراضي أهالي بلدة بيت إكسا شمال غربي القدس، مع إنشاء بؤرة استيطانية جديدة على مساحات إضافية من أراضي البلدة، في ظل تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني خلال الأشهر الأخيرة.

وتُعد هذه البؤرة الاستيطانية الثانية التي يجري إنشاؤها في أراضي البلدة خلال أربعة أشهر فقط، وسط مخاوف متزايدة من تحويل هذه البؤر إلى تجمعات استيطانية دائمة، بالتزامن مع شق طرق لخدمة المستوطنين وتقييد وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية.

ويتزامن التوسع الاستيطاني مع تضييق عسكري متواصل على سكان البلدة، إذ تتذرع سلطات الاحتلال بعدم استيفاء ما تسميه «التصاريح الأمنية»، أو تشترط تحديث البيانات لدى ما يُعرف بـ«الإدارة المدنية»، الأمر الذي أدى إلى بقاء مواطنين مبعدين قسرًا عن البلدة ومشردين بعيدًا عن أسرهم وممتلكاتهم.

وتعيش بيت إكسا واقعًا من العزل الميداني، حيث تحيط بها المستوطنات وجدار الفصل من مختلف الجهات، فيما لا يربط البلدة بمحيطها سوى بوابة عسكرية واحدة تتحكم سلطات الاحتلال بحركة الدخول والخروج عبرها.

وجددت مؤسسات حقوقية وأهالي البلدة مطالباتهم بالتدخل العاجل لرفع الحصار المفروض على بيت إكسا ووقف الاستيلاء على أراضيها، مؤكدين أن استمرار هذه الإجراءات يفاقم معاناة السكان ويهدد وجودهم في البلدة، في ظل ما وصفوه بممارسات تشكل عقابًا جماعيًا بحق الأهالي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الاحتلال #استيطان #إكسا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة