أهم مباريات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة

محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2026، إلى عدد من المواجهات القوية في مختلف البطولات، أبرزها مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة في الدوري المصري، ولقاء ليفربول أمام توتنهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، إلى جانب مواجهتي العين والنصر والهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني.

الأهلي ضد أبو قير للأسمدة

يستضيف الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة في تمام 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس ومكة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى للدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يبحث أبو قير للأسمدة عن تحقيق نتيجة تساعده في تحسين موقعه بجدول المسابقة.

وتنقل المباراة عبر قناة ON Sport.

ليفربول ضد توتنهام

وفي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، يستضيف ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات دور الـ32.

وتنطلق المباراة في 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وفلسطين، وتنقل عبر beIN Sports 3 HD.

ريال مدريد ضد إلتشي

وفي الدوري الإسباني، يحل ريال مدريد ضيفًا على إلتشي في مواجهة تقام عند 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس ومكة المكرمة، وتُنقل عبر beIN Sports 2 HD.

كما يلتقي رايو فاييكانو مع إسبانيول عند 8:00 مساءً، وألافيس مع فالنسيا عند 9:00 مساءً.

العين ضد النصر والهلال ضد الغرافة

وتشهد منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهتين بارزتين، حيث يلتقي العين الإماراتي مع النصر السعودي عند 7:00 مساءً، بينما يستضيف الهلال السعودي فريق الغرافة القطري عند 9:15 مساءً.

وتنقل منافسات البطولة عبر شبكة beIN SPORTS.

جدول أهم مباريات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026

العين × النصر — 7:00 مساءً — دوري أبطال آسيا للنخبة.

الأهلي × أبو قير للأسمدة — 8:00 مساءً — الدوري المصري.

رايو فاييكانو × إسبانيول — 8:00 مساءً — الدوري الإسباني.

وست هام × فولهام — 9:45 مساءً — كأس الرابطة الإنجليزية.

ألافيس × فالنسيا — 9:00 مساءً — الدوري الإسباني.

الهلال × الغرافة — 9:15 مساءً — دوري أبطال آسيا للنخبة.

إيبسويتش تاون × آرسنال — 10:00 مساءً — كأس الرابطة الإنجليزية.

ليفربول × توتنهام — 10:00 مساءً — كأس الرابطة الإنجليزية.

إلتشي × ريال مدريد — 10:30 مساءً — الدوري الإسباني.

مباريات الدوري المصري اليوم

بترول أسيوط × مودرن سبورت — 5:00 مساءً.

وادي دجلة × المقاولون العرب — 5:00 مساءً.

الأهلي × أبو قير للأسمدة — 8:00 مساءً.

المصري × الاتحاد السكندري — 8:00 مساءً.

ملاحظة/ جميع المباريات تنطلق بتوقيت فلسطين والسعودية وقطر ومصر والأردن ولبنان وسوريا.

المصدر / فلسطين أون لاين