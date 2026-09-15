فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ابحيص لـ"فلسطين": الاحتلال يتخذ من "الأعياد" موسمًا مطولاً لتكثيف العدوان على الأقصى

نعيم يحذر من مخطط إسرائيلي خطير يستهدف الأقصى خلال الأعياد

لجنة الانتخابات تبحث استعداداتها في غزة وسط تحديات الحركة وإدخال المواد الانتخابية

نادي الأسير: الاحتلال الإسرائيلي يحوّل الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني

"صبا وصبا".. حكاية مصحف تخضَّب بالدم وشلل لم يطفئ الشغف بالقرآن

الذهب يحافظ على استقراره مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

أجهزة السلطة تواصل اعتقال والد الشهيد عبد الرحمن أبو المنى

استخدام السلاح "خارج إطار الدولة"؛ "إسرائيل" نموذجاً..!!

مستوطنون يسرقون 300 رأس غنم وحصانا في دير دبوان شرق رام الله

من تدمير الأرض إلى إنهاك المزارع.. غزة تفقد سلتها الغذائية

الذهب يحافظ على استقراره مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

15 سبتمبر 2026 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
...
سعر الذهب استقر عند 4300.96 دولار للأوقية (الأونصة)

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص ‌السياسة النقدية تطلعا لمؤشرات عن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

ولم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4300.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل الاثنين أدنى مستوى له منذ السابع من آب/ أغسطس.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4341.10 دولار.

وسيعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن السياسة النقدية في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش غدا الأربعاء عقب انتهاء اجتماع يستمر يومين. وتراهن الأسواق المالية بقوة على أن صانعي السياسة في الاحتياطي الاتحادي سيرفعون سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75 بالمئة و4.00 بالمئة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في (آي جي) “ستكون الطريقة التي يصوغ بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش هذا الارتفاع أكثر أهمية بالنسبة للذهب من الارتفاع نفسه… فإذا صوره على أنه بداية دورة تشديد نقدي تُتخذ قراراتها في كل اجتماع على حدة، فسيشكل ذلك ضربة للذهب وللأصول المحفوفة بالمخاطر بشكل عام”.

وأضاف “أما إذا أشار بدلا من ذلك إلى تفضيله وتيرة أكثر اعتدالا، فسيكون ذلك داعما إلى حد ما لمعنويات المخاطرة وللذهب”.

وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، فإنه غالبا ما ‌يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة، إذ تؤدي هذه الارتفاعات إلى زيادة كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا ‌يدر عائدا.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال آب/ أغسطس، في حين سجل مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي أكبر زيادة له خلال ‌أربعة أشهر.

وفي الوقت نفسه، بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات المستوى النفسي المهم البالغ خمسة بالمئة أمس الاثنين للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 63.28 دولار، بينما انخفض سعر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1757.46 دولار وهبط سعر البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1283.61 دولار.

المصدر / وكالات
#الذهب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة