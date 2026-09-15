مستوطنون يسرقون 300 رأس غنم وحصانا في دير دبوان شرق رام الله

سرق مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، نحو 300 رأس من الأغنام وحصانا، خلال تسللهم إلى بلدة دير دبوان، شرق رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين سرقوا نحو 300 رأس غنم وحصانا عربيا أصيلا من مزرعة المواطن يوسف فواز عواودة، في منطقة الحيان ببلدة دير دبوان.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنين 628 اعتداء خلال شهر آب/أغسطس الماضي، تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 157 اعتداء، ونابلس بـ137، والخليل بـ120، وبيت لحم بـ73، وطوباس بـ40، وجنين بـ36، والقدس بـ31 اعتداء.

وأسفر إرهاب المستوطنين عن استشهاد الفتى كريم سند شلالدة (17 عاما)، بعد إطلاق مستوطنين النار عليه خلال هجوم استهدف منطقة حمروش في بلدة سعير بمحافظة الخليل، ليرتفع عدد الشهداء برصاص المستعمرين منذ مطلع العام الجاري إلى 25 شهيدا.

وألحقت اعتداءات المستوطنين أضرارا مباشرة بـ164 مواطنا، بينهم 20 طفلا و17 امرأة، فيما سجل العدد الأكبر من المتضررين في محافظة الخليل بواقع 68 مواطنا، تلتها نابلس بـ50 مواطنا، ورام الله والبيرة بـ23 مواطنا.

المصدر / فلسطين أون لاين