أجهزة السلطة تختطف أسيرًا محررًا من مكان عمله في طولكرم

اختطفت أجهزة السلطة، الأسير المحرر أدهم يونس من مكان عمله في مدينة طولكرم، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن يونس كان قد أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى في إطار صفقة "طوفان الأقصى"، عقب اعتقال دام نحو 20 سنة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأثارت عملية اختطاف الأسير المحرر من مكان عمله انتقادات، لا سيما أنه أمضى عقدين في سجون الاحتلال قبل الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الانتقادات بشأن ملاحقة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية للأسرى المحررين والمقاومين، وما يرافق ذلك من حملات اعتقال واستدعاء في عدد من المدن والمخيمات.

وتسلّط حادثة اختطاف يونس الضوء على استمرار ملاحقة الأسرى المحررين بعد سنوات طويلة أمضوها في سجون الاحتلال، وسط مطالب بوقف التضييق عليهم واحترام مكانتهم وحقوقهم، وعدم تحويل الضفة الغربية إلى ساحة جديدة لملاحقتهم بعد تحررهم.

المصدر / فلسطين أون لاين