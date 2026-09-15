غزة تشيّع الشهيد البطش بعد اغتياله شمالي المدينة

شُيّع، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد القائد أحمد البطش "أبو أسامة"، الذي ارتقى جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارة قرب سوبر ماركت الباشا في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد في مسجد الكنز، عقب وصوله من مستشفى الشفاء، قبل أن ينطلق موكب التشييع إلى مقبرة الشيخ رضوان، حيث ووري جثمانه الثرى.

وشارك في مراسم التشييع جمع من أبناء شعبنا، الذين ودعوا الشهيد وسط مشاعر من الحزن والغضب، مؤكدين مواصلة الوفاء للشهداء الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وكان الشهيد البطش ارتقى إثر استهداف الاحتلال سيارة قرب سوبر ماركت الباشا في منطقة الصفطاوي، شمالي مدينة غزة.

ويأتي تشييع الشهيد البطش في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال واستهدافه المتواصل لقطاع غزة، في وقت يواصل فيه الفلسطينيون وداع شهدائهم ومواراتهم الثرى، وسط تمسكهم بحقهم في الحياة والحرية ورفضهم لسياسة الاستهداف والقتل المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين