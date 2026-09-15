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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في البيرة

15 سبتمبر 2026 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
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أكثر من 100 شهيد في الضفة الغربية منذ بداية العام 2026

استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة  الصحة بأن المواطن زياد محمد جابر (54 عاماً) استشهد متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة فجر اليوم، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة المواطن جابر بجروح خطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقاً.

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وباستشهاد المواطن جابر، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية، الى أكثر من 100 شهيد منذ بداية العام 2026، وسط استمرار الاقتحامات والاعتداءات وعمليات إطلاق النار التي تستهدف المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شهيد #البيرة

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