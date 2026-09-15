طقس حار إلى شديد الحرارة حتى الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، مع بقاء الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يستمر الجو حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

أما الخميس، فيكون الجو حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

ويستمر الجو يوم الجمعة حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

وتبقى الرياح خلال الأيام المقبلة غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحاً حتى 4 مساءً.

كما حذرت من خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، لما يشكله ذلك من خطر على حياتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

المصدر / فلسطين أون لاين