أسيرة فلسطينية تضع مولودتها داخل سجن إسرائيلي

بعدما صارعت حملها دون أي رعاية صحية أو تغذية سليمة أو بيئة آمنة، وضعت الأسيرة دانا جودة (35 عاما) مولودتها داخل سجن "الدامون"، اليوم الاثنين، وذلك بعد ستة أشهر من الاعتقال الإداري التعسفي.

جاء ذلك بحسب ما أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التي حمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة ومولودتها.

وذكرت الهيئة أن احتجاز الأسيرة جودة وهي حامل، وتحويلها للاعتقال الإداري، وتركها تصارع حملها بعيدا عن أي رعاية صحية وطبية، يعدّ جريمة مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وشدّدت على أن إجبارها على أن تضع جنينها داخل السجن، يشكّل جريمة مضاعفة مخالفة لكل القيم الإنسانية.

وقالت إن إدارة السجون تتعامل بوحشية مع الأسيرات، وما تعرضت له الأسيرة جودة يوضح ذلك، وتساءلت: "كيف لهذا الإرهاب المنظم أن يستمر في ممارساته بهذا الشكل من دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا؟ وهل ستبقى دولة الاحتلال فوق القوانين والاتفاقيات الدولية؟".

وأشارت إلى أن الأسيرة جودة أمضت 6 شهور في الاعتقال الإداري، وسيطلق سراحها، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء قرار اعتقالها الإداري.

وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، لظروف صعبة وعمليات تنكيل وتعذيب، إضافة لسوء الطعام المقدم لهن والإهمال الطبي.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف و400 أسير، بينهم 370 طفلا و92 امرأة، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن تعرض أسرى للتعذيب والإهمال الطبي.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: