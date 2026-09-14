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رسميًا.. موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026

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رسميًا.. موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026

14 سبتمبر 2026 . الساعة 20:07 بتوقيت القدس
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رسميًا.. موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026
محمد زقوت

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) عن الموعد الرسمي لمباراة الكلاسيكو الأولى في موسم 2026–2027، والتي ستجمع بين غريمي التقليد نادي برشلونة ونادي ريال مدريد في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق السحرة المستديرة حول العالم بفارغ الصبر.

وتتجه أنظار الجماهير نحو هذه القمة الكروية الكبرى ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها يوم الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026، على أرضية ملعب الكامب نو لتدون فصلاً جديداً من صراع كلاسيكو الكرة الإسبانية المثير.

تفاصيل موعد وملعب الكلاسيكو القادم والقنوات الناقلة:

المباراة: برشلونة ضد ريال مدريد

المنافسة: الدوري الإسباني (لا ليغا) - الجولة العاشرة

التاريخ: الأحد 25 أكتوبر 2026

الملعب: سبوتيفاي كامب نو (معقل نادي برشلونة)

التوقيت: تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين والسعودية ومصر وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

بحسب البيانات المتاحة للمباراة، يمكن متابعة الكلاسيكو الأرض عبر عدد من القنوات والمنصات، أبرزها:

  • beIN Sports Mena 3
  • DAZN LALIGA
  • M+ LaLiga
  • DAZN Italia
  • DAZN 2 Portugal
  • Match TV
  • MATCH! Futbol 2
  • TOD TV

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد

تميل الكفة في آخر 5 مواجهات مباشرة إلى برشلونة، الذي حقق 4 انتصارات مقابل انتصار واحد لريال مدريد، دون تسجيل أي تعادل.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في 10 مايو 2026، وانتهت بفوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة و ريال مدريد.jpg
 

فهل سيتمر البرسا في مواصلة نتائجه الإيجابية ضد الملكي أم سيكون الريال قادر على خطف النقاط الثلاث، شاركنا رأيك بالتعليقات؟

المصدر / فلسطين أون لاين
#نادي ريال مدريد الإسباني

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