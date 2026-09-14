لأول مرة منذ 2023.. الغاز الأوروبي يتخطى 96 دولارا

قفزت أسعار الغاز في القارة الأوروبية، الاثنين، نحو 5 بالمئة إلى أكثر من 96 دولارا لكل ميغاوات/ساعة، مع استمرار التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب.

وارتفع السعر بنسبة 4.9 بالمئة، حسب مؤشر الغاز الأوروبي "تي تي إف" المرجعي، ليبلغ 83.5 يورو (96.3 دولارا) لكل ميغاوات/ساعة.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وبمخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب.

وبلغت نسبة امتلاء منشآت تخزين الغاز في دول الاتحاد الأوروبي 68.04 بالمئة، وفق بيانات صادرة عن منظمة "البنية التحتية للغاز في أوروبا"، مما يقل كثيرا عن المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، البالغ 84 بالمئة.

وساهمت اضطرابات الإمداد في الشرق الأوسط في صعوبة إعادة أوروبا ملء مخزوناتها مع اقتراب فصل الشتاء، حيث بلغت نسبة تخزين الغاز أقل بـ16 بالمئة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية.

وشهد الساحل الغربي لليمن خلال الأيام الماضية تحولا ميدانيا متسارعا، مع تقدم جماعة الحوثي باتجاه مناطق قريبة من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، في تطور قد يعيد رسم خريطة السيطرة على أحد أبرز المواقع الاستراتيجية في المنطقة.

وأدت الهجمات الجديدة والمخاطر المتزايدة حول طرق النفط الرئيسية في الشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات.

وشنت الولايات المتحدة هجمات عسكرية على مواقع في إيران في الآونة الأخيرة، في ظل انسداد مسار المفاوضات بينهما جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع.

وردت طهران بتنفيذ هجمات ضد منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، لكن بعضها خلف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة و"إسرائيل" حربا على إيران.

المصدر / بروكسل/ فلسطين أون لاين: