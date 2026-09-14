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الإفراج عن 12 معتقلا من غزة

14 سبتمبر 2026 . الساعة 18:19 بتوقيت القدس
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(صورة أرشيفية)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن 12 معتقلا من قطاع غزة.

وسهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل المعتقلين من معبر "كرم أبو سالم" جنوبي القطاع إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وضمت قائمة الأسماء الواصلين إلى مجمع ناصر الطبي كلا من:

سامر فوزي المدهون (46 عاماً) - غزة

رائد حمدي عبد العال (46 عاماً) - غزة

خضر موسى سلامة (50 عاماً) - خان يونس

فادي أحمد سلامة (31 عاماً) - غزة

بلال هاني عبد ربه (35 عاماً) - جباليا

عبد الناصر إسماعيل البدرساوي (56 عاماً) - البريج

سلام فؤاد الأدهم (38 عاماً) - بيت لاهيا

محمد سعيد الزهار (41 عاماً) - غزة

يوسف زاهر أبو زيادة (23 عاماً) - الشاطئ

سفيان تيسير القانوع (35 عاماً) - جباليا

محمد محمود القدرة (37 عاماً) - بيت لاهيا

صهيب رمزي حلس (17 عاماً) - غزة

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#اللجنة الدولية للصليب الأحمر #سجون الاحتلال الإسرائيلي #أسرى غزة

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