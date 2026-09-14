الدفاع المدني يطلع لجان على جهود البحث عن رفات الشهداء

استقبلت المديرية العامة للدفاع المدني، وفودا رسمية ومجتمعية، للاطلاع على سير العمل في مشروع انتشال جثامين الشهداء والمفقودين في عدة محافظات.

وشملت الوفود رئيس لجنة انتشال واستقبال جثامين الشهداء المستشار معين الوحيدي، رئيس اللجنة الحكومية للمفقودين د. عمر نوفل، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح الحكومية د. علاء الدين العكلوك.

وأطلع مدير الدفاع المدني لشؤون المحافظات العميد زهدي الشوبكي، الوفود الزائرة، على مستجدات مشروع انتشال جثامين الشهداء والمفقودين والجهات المشاركة فيه، وطبيعة المهام التي تضطلع بها طواقم الدفاع المدني في مواقع العمل.

وشرح لهم حجم الجهد الميداني الذي تبذله الطواقم الميدانية لأجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجثامين والرفات المفقودة تحت أنقاض المباني المدمرة.

واستعرض أيضا أبرز المعيقات والتحديات التي تعترض استمرار عمليات الانتشال، وفي مقدمتها النقص الحاد في الآليات والمعدات المتخصصة ووسائل العمل اللازمة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على سرعة الإنجاز وقدرة الطواقم على الوصول إلى جثامين الشهداء.

وأكد الشوبكي أن ملف انتشال جثامين الشهداء والمفقودين يمثل أولوية إنسانية ووطنية، وأن طواق الدفاع المدني تواصل العمل في ظروف ميدانية بالغة الصعوبة، انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية تجاه عائلات الشهداء وحقهم في معرفة مصير ذويهم ودفنهم بكرامة.

وشدد على أهمية توسيع دائرة الدعم والمساندة، واستقطاب جهات جديدة للمساهمة في هذا المشروع الإنساني، وتوفير الآليات والمعدات المناسبة لرفع كفاءة وسرعة عمليات الانتشال.

من جانبها، أشادت الوفود بالجهود الكبيرة والتضحيات التي تقدمها طواقم الدفاع المدني، مثمنة ما تبذله من عمل شاق ومتواصل في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، رغم خطورة مواقع العمل وقسوة الظروف ونقص الإمكانات.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: