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غابت العملة المعدنية .. وحضرت ذكريات الطفولة في ملاعب كرة السلة بغزة

14 سبتمبر 2026 . الساعة 15:46 بتوقيت القدس
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غابت العملة المعدنية .. وحضرت ذكريات الطفولة في ملاعب كرة السلة بغزة
غزة / فلسطين:

شهدت منافسات بطولة الوفاء لكرة السلة 3×3 في قطاع غزة موقفًا طريفًا، بعدما اضطر حكام إحدى المباريات إلى الاستعانة بلعبة شعبية من ألعاب الطفولة لتحديد الفريق الذي سيبدأ اللعب، في ظل عدم توفر العملة المعدنية المستخدمة عادةً في القرعة.

ولجأ الحكام إلى لعبة شعبية، بدلًا من رمية العملة، في مشهد أثار أجواءً من الضحك بين اللاعبين والحاضرين، وأعاد إلى الأذهان ألعاب الحارات والطفولة التي اعتاد عليها أبناء غزة.

ورغم الطابع الكوميدي للموقف، فإنه يعكس جانبًا من الظروف الصعبة التي تواجهها الرياضة في قطاع غزة، حيث يواصل الرياضيون إقامة البطولات واستعادة النشاط الرياضي رغم النقص الكبير في أبسط الأدوات والتجهيزات.

وتأتي إقامة بطولة الوفاء ضمن محاولات إعادة الحياة إلى الرياضة الفلسطينية في غزة، بعد سنوات من التوقف والظروف القاسية التي طالت مختلف الألعاب والمنشآت الرياضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #كرة السلة #العملة المعدنية

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