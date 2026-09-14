ترامب يصف البيت الأبيض بـ"المزبلة" ويتحدث عن إنقاذه من التدهور

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض بأنه كان في حالة "مزرية"، وبلغ به الأمر حد وصفه بـ"المزبلة"، متحدثًا عن أعمال ترميم وتجديد واسعة قال إنها تهدف إلى إنقاذ المبنى التاريخي من مزيد من التدهور.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن البيت الأبيض عانى من الإهمال خلال فترات رئاسة سابقة، مشيرًا إلى تدهور حالته من الداخل والخارج.

وأوضح أنه يقضي جزءًا من أوقات فراغه في الإشراف على أعمال التجديد، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وشركات المقاولات المشاركة في المشروع.

وأرفق ترامب منشوره بمجموعة من الصور التي قال إنها تظهر الفارق بين حالة البيت الأبيض سابقًا ووضعه بعد أعمال التجديد، مشيرًا إلى أن الغلاف الخارجي للمبنى كان يتهاوى، وأن حالته الحالية أصبحت، بحسب وصفه، أفضل مما كانت عليه عند بنائه.

واعتبر ترامب أن إنقاذ المبنى التاريخي يمثل "شرفًا"، وقال إن عدم تنفيذ أعمال التجديد كان سيؤدي إلى مزيد من تدهوره.

تكلفة بمئات الملايين

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة ترامب تخطط لإنفاق ما لا يقل عن 900 مليون دولار على مشاريع البناء والتطوير داخل حرم البيت الأبيض.

ويتعارض هذا الرقم مع تصريحات سابقة لترامب أكد فيها أن مشروعه لن يكلف الخزانة العامة أموالًا، وأن تمويله سيعتمد بالكامل على تبرعات من شركات كبرى.

وبحسب وثائق داخلية، سيأتي نحو 307 ملايين دولار من إجمالي التكلفة بصورة مباشرة من الخزانة الفدرالية.

تاريخ البيت الأبيض

ويُعد البيت الأبيض المقر الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، وقد اختار الرئيس الأول جورج واشنطن موقعه، فيما تولى المهندس المعماري جيمس هوبان تصميم المبنى، وبدأ تشييده عام 1792.

واكتمل البناء عام 1800، وانتقل إليه الرئيس الثاني للولايات المتحدة جون آدامز في الأول من نوفمبر من العام نفسه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات